|
|
|
| НОВОСТИ | Общество
|28.04.17 17:23 Специалисты МЧС проводят профилактическую работу с дачниками
В связи с ситуацией в регионе, и в преддверии майских праздников, спасатели усилили профилактическую работу с владельцами дачных и садовых участков. Специалисты предупреждают людей о введенном противопожарном режиме. В регионе уже неделю запрещено сжигать мусор и разводить костры. Инспекторы МЧС также напомнили жителям о необходимости своевременно ухаживать за своим участком.
"Если трава не покошена на участке, то может даже от бычка загореться и повлечь серьезные последствия в такую погоду как сейчас", - объяснил инспектор ГУ МЧС России по Красноярскому краю Виктор Бондаренко.
Также инспекторы будут выписывать административные протоколы за нарушение противопожарного режима. Напомним, за разведение огня сумма штрафов увеличена вдвое - до четырех тысяч для физических лиц, а юридическим лицам нарушения обойдутся в полмиллиона рублей.
|
|