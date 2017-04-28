НОВОСТИ | Общество













28.04.17 17:23 Специалисты МЧС проводят профилактическую работу с дачниками





Фото В связи с ситуацией в регионе, и в преддверии майских праздников, спасатели усилили профилактическую работу с владельцами дачных и садовых участков. Специалисты предупреждают людей о введенном противопожарном режиме. В регионе уже неделю запрещено сжигать мусор и разводить костры. Инспекторы МЧС также напомнили жителям о необходимости своевременно ухаживать за своим участком.



"Если трава не покошена на участке, то может даже от бычка загореться и повлечь серьезные последствия в такую погоду как сейчас", - объяснил инспектор ГУ МЧС России по Красноярскому краю Виктор Бондаренко.



Также инспекторы будут выписывать административные протоколы за нарушение противопожарного режима. Напомним, за разведение огня сумма штрафов увеличена вдвое - до четырех тысяч для физических лиц, а юридическим лицам нарушения обойдутся в полмиллиона рублей.











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