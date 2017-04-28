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НОВОСТИ | Общество





28.04.17 17:31 В Красноярске проверили городские автобусы



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Проверка проходит с 1 апреля в рамках акции "Чистый автобус". В течение месяца контролеры оценивают чистоту салона и внешний вид транспорта, крепление сидений, печатную информацию для пассажиров. Из тысячи автобусов, ежедневно курсирующих по Красноярску, проинспектировали более 350.

"В целом, состояние удовлетворительное. По отдельным маршрутам отмечу, что перевозчики значительно поправили положение, изменилось отношение по поддержанию санитарного состояния, видно, что автобусы проходят ежедневное обслуживание, предусматривающее уборочно-моющие работы снаружи транспортного средства и внутри", - сказал заместитель руководителя департамента транспорта Анатолий Зубов.

По итогам рейдов составлены 11 протоколов с нарушениями, касающихся чистоты салона, за которые перевозчикам грозят штрафы от 20 до 30 тысяч рублей. К слову, к ревизиям уже привыкли, многие исправно работают над замечаниями и ошибками.

"Ежедневно за чистотой салона смотрит кондуктор. Так, выполнив рейс, она идет по салону, протирает поручни, сидения. Вы можете сами убедиться в том, что грязные автобусы не выпускают на линию. А если автобус будет грязный, то сейчас кругом интернет, еще не доходя до конечной, появится жалоба, - объяснил начальник линейно-диспетчерской службы Александр Намаконов.

Многие владельцы автопарков заменили состав автобусов на обновленные модели. Специалисты добавили, проверка санитарного состояния завершится в воскресенье, 30 апреля, но она далеко не последняя в этом году.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА



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