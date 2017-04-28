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28.04.17 17:32 9-летнему Даниилу Тимофееву из Лесосибирска срочно нужна операция





Фото У 9-летнего Даниила прогрессирующий идиопатический сколиоз четвертой степени. Искривление позвоночника родные заметили спустя три месяца после его появления на свет. Врожденная болезнь стала прогрессировать, и в 3 года Даниилу оформили инвалидность. Из-за деформации туловища и развернутости ребер у мальчика одно плечо выше другого и два горба сзади и впереди.



"Он на домашнем обучении. То есть, он в школу не ходит, потому что сидеть ему сложно столько времени, как здоровые ребятишки сидят. Приходит преподаватель со школы и занимается с ним, у него утомляемость. Если небольшая нагрузка, для обычных детей, это нормально, а он устает - спина болит и немного хромает он", - рассказывает папа Владимир Суслов .



Медики настаивают: традиционное лечение не поможет. Требуется срочная операция с применением специальной конструкции.



"Спасением для ребенка будет операция по установке на позвоночник раздвижной металлоконструкции VEPTR. Она позволит поддерживать позвоночник мальчика в нормальном состоянии до полного формирования скелета. Даниил сможет жить без особых ограничений. После завершения роста мы заменим временную конструкцию на постоянную, и лечение можно будет считать завершенным", - заверил заведующий детским отделением АНО "Клиника НИИТО" (Новосибирск) Михаил Михайловский



Операция стоит почти 2 миллиона рублей. Таких денег у многодетной семьи нет. Большую часть суммы собрали в благотворительном фонде "Русфонд". Не хватает 79 тысяч.

Чтобы помочь Даниилу выздороветь, нужно отправить смс со словом "ДЕТИ" на номер "5542". Стоимость такого сообщения 75 рублей. Также можно перевести средства с помощью приложений на мобильных устройствах.



Екатерина МАЗАЛЬКОВА, Вадим КУЛИКОВ











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