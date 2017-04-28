НОВОСТИ | Общество













28.04.17 17:33 Красноярские кардиохирурги провели уникальную операцию





Фото Красноярские кардиохирурги спасли новорожденного ребёнка со сложным пороком - практически полным отсутствием левых отделов сердца. Врачи Биробиджана, откуда приехала в краевой центр будущая мама, рекомендовали пациентке прервать беременность, потому как этот порок сердца многие считают неоперабельным. Однако женщина начала поиски клиники, в которой смогут спасти её малыша. На сложную операцию решились лишь красноярские кардиохирурги. После того как Татьяна родила в красноярском перинатальном центре, ребёнка сразу доставили в кардиоцентр. Операция длилась пять часов и прошла без осложнений. Теперь с мальчиком всё хорошо, он растет и развивается, как и его сверстники.









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