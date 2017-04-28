НОВОСТИ | Общество













28.04.17 17:34 В Красноярске открылась речная навигация





Фото Открытие навигации - событие, важное не только для соскучившихся за зиму по воде речников, но и для всего региона. Ведь именно в весенне-летний период Енисей является главной транспортной артерией как для тяжеловесных грузовых, так и для пассажирских судов. В навигацию 2017 года основной перевозчик "ПассажирРечТранс" намерен перевести более 400 тысяч пассажиров. И уже в эту субботу от причала на левобережной набережной отправится первое в этом году скоростное судно по дачному маршруту.



"Порядка 5 миллионов тонн мы планируем уже к перевозке грузов в этом году. Это достаточно серьезная потребность: у нас и все северные территории, и промышленная норильская зона, ванкорская группа месторождений, Игарка, Туруханск и так далее. Понятно, все это снабжается у нас благодаря Енисею", - сказал министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин.











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