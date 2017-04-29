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НОВОСТИ | Общество





29.04.17 10:53 В деревне Белогорка сгорели 10 домов



Фото
На выжженной земле догорают срубы домов, дым стелется по земле. Так выглядит деревня Белогорка Манского района. Остались только столбы да печные трубы.
По словам очевидцев, события развивались так стремительно, что местные жители едва успевали покинуть свои дома. Даже при поддержке половина деревни исчезла за несколько часов. А ведь населенный пункт со дня на день должен был праздновать свой юбилей.

"Должен был состояться здесь большой концерт, посвященный 120-летию Белогорки. А вот видите, что получилось", - недоумевает местная жительница Надежда Комаса.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. А пожарным удалось отстоять, защитить от бушующего пламени вторую половину села - дома, расположенные на пригорке.

"Нам повезло, мы так напугались, я не знала, что мне брать, какие вещи, что мне собирать. Ребятишек мы вообще на озеро увезли, решили что туда не дойдет ничего. Это вообще ужас какой-то", - вспоминает местная жительница.

"На сегодняшний день виновное лицо установлено. Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ. В результате пожара уничтожено 10 строения - 7 жилых домов и три дачных строения", - сообщил начальник управления организации пожаротушения
ГУ МЧС России по Красноярскому краю Сергей Дударев.

Поджигателем оказался пожилой фермер. 70-летний мужчина решил не утруждать себя уборкой травы, а вместо этого выжечь её. После трагедии оставшиеся без собственных домов селяне хотели устроить самосуд, спасать мужчину пришлось полицейским.

Теперь погорельцам предстоит восстановить документы, пока пострадавшим, имеющим прописку, предлагают всего по 10 тысяч рублей.

"4 семьи размещены у нас в гостиничном комплексе, остальные размещены по родственникам. Это происшествие на контроле у губернатора Красноярского края и я думаю, что людей просто так не оставят",- обещает глава Шалинского сельсовета Татьяна Янькова.

Сейчас в Красноярском крае продолжают бушевать около 30 лесных пожаров. Дымка застилает и Красноярск, горожане жалуются на стойкий запах гари. Специалисты продолжают тушение.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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