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НОВОСТИ | Общество





29.04.17 11:03 Новый глава краевой полиции впервые после назначения провел пресс-конференцию



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Александр Речицкий приехал к нам из Адыгеи, где прослыл борцом с шумными свадебными кортежами и стрельбой. У края специфика иная. Отсюда инициатива сделать безалкогольные пятницы.

"Это не принципиально было, была обозначена проблема. Мне хотелось понять, как население, как общество сработает, оценит посыл. Увидел понимание со стороны органов власти, озабоченность отдельных общественных институтов, - пояснил глава ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

С алкоголем вести борьбу Речицкий намерен и на дорогах. Если водитель пьян, да еще и лишен прав, то машину у него скорее всего конфискуют, рецидивистов ждет арест. Жестко будут пресекать и тонировку автомобилей. Как и ночные гонки дрифтеров и байкеров. Но сначала с ними попробуют договориться.

"Сесть за стол переговоров и еще раз объяснить: правила игры должны быть одни, они прописаны в законе РФ и в правилах дорожного движения. Все, кто это не понимает - извините. Основная задача - убрать маргиналов, которые не понимают, что сегодняшнее законодательство необходимо соблюдать", - объяснил глава ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Уже по материалам нашей программы про жестокое истребление северного оленя, глава краевой полиции планирует недельную поездку в Эвенкию, чтобы на месте разобраться в ситуации с браконьерством. Работы так много, что в Красноярске Речицкий пока не обжился. Пока живет в гостинице.

"Освоимся, не переживайте это мои личные проблемы. Квартира сейчас ремонтируется, я скоро заеду в служебное жилье. Супруга со мной, дети уже взрослые", - сказал глава ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Несмотря на внешнюю добродушность, а многие из журналистов нашли сходство с голливудским актером Стивом Мартином, глава краевой полиции намерен вести жесткий диалог с преступным миром, в том числе, и в рядах МВД.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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