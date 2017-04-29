НОВОСТИ | Общество













29.04.17 11:06 К памятнику Александра Лебедя возложили цветы





Фото В красноярском кадетском корпусе к памятнику Александра Лебедя возложили цветы. Именно по инициативе бывшего губернатора в регионе появилась и продолжает работать система кадетских корпусов и Мариинских гимназий. При этом многие из воспитанников еще не родились, когда Лебедь погиб в той авиакатастрофе.



"Конечно, эти ребята уже не помнят Александра Ивановича, потому что прошло много лет. Но у нас на территории есть музей. И каждый кадет, который поступает в корпус, начинает знакомство в этом музее. Там очень хорошая экспозиция. И кадет начинает понимать масштаб этой личности, - сказал директор Красноярского кадетского корпуса им. А.И.Лебедя Александр Негруцкий.



Сегодня почтили и память всех тех, кто разбился тогда, 15 лет назад, на вертолете. На кладбище Бадалык родные и близкие возложили цветы на могилы. Свежие цветы появились и на захоронении нашего коллеги, Игоря Гареева. Оператора, который ушел из жизни в возрасте 32 лет.











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