НОВОСТИ | Происшествия













02.05.17 12:32 За выходные противопожарные службы ликвидировали более двух тысяч возгораний





Фото Пожарные подвели итоги минувшей недели. В Красноярском крае от огня удалось отстоять 150 населенных пунктов. Только за четыре дня противопожарные службы ликвидировали более двух тысяч возгораний. Но успевали не везде: в четырёх населённых пунктах пострадали 14 жилых домов. Мы уже рассказывали, как в деревне Белогорка огонь уничтожил половину домов. К счастью, погибших нет. Вертолёты МЧС продолжают осмотр территорий с воздуха. По некоторым оценкам, пик пожаров ещё впереди. В Сибирском федеральном округе объявлен режим чрезвычайной ситуации.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













