Пожарные подвели итоги минувшей недели. В Красноярском крае от огня удалось отстоять 150 населенных пунктов. Только за четыре дня противопожарные службы ликвидировали более двух тысяч возгораний. Но успевали не везде: в четырёх населённых пунктах пострадали 14 жилых домов. Мы уже рассказывали, как в деревне Белогорка огонь уничтожил половину домов. К счастью, погибших нет. Вертолёты МЧС продолжают осмотр территорий с воздуха. По некоторым оценкам, пик пожаров ещё впереди. В Сибирском федеральном округе объявлен режим чрезвычайной ситуации.