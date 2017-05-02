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02.05.17 12:44 Депутаты Заксобрания края отчитались о доходах за 2017 год





Фото Депутаты Законодательного собрания Красноярского края отчитались о доходах за 2017 год. Всего декларации представили 52 депутата, годом ранее о доходах отчитывались 50 человек. Самым богатым в этом списке стал заместитель председателя Заксобрания Дмитрий Свиридов - за год его доход составил чуть более 99 миллионов рублей. На втором месте Артур Мкртчян - он заработал 78,5 миллионов. А тройку лидеров замыкает Владимир Рейнгардт, доход которого составил почти 65 миллионов. Напомним, в прошлом году он декларировал доход в 2 раза ниже. Меньше всех среди депутатов в прошлом году заработал Сергей Титов - 129 тысяч рублей.













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