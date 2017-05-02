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02.05.17 12:58 В Красноярске прошел XX открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Бориса Чернышева





Фото В Красноярске состоялся юбилейный - ХХ турнир по греко-римской борьбе имени Бориса Чернышева. Напомним, Борис Чернышев в декабре 1941 года записался добровольцем в Красную Армию и, в итоге прошел боевой путь от берегов Дона до реки Одер. За мужество и боевые заслуги ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Позже работал в органах безопасности, любил спорт и занимался борьбой. После его смерти под эгидой ФСБ был создан турнир, который носит имя Бориса Константиновича. В преддверии праздника Великой Победы в краевой центр за места на пьедестале приехали побороться спортсмены со всей России.



"Наша задача сохранить память тех людей, которые посвятили свою жизнь защите Родины. Те, которые не щадили себя в жестких сражениях Великой Отечественной Войны. И донести их подвиг до молодёжи. Это актуально было и в 1990-е годы, не меньшую актуальность сохраняет и сейчас", - считает ВРИО начальника УФСБ России по Красноярскому краю Сергей Кивачук.











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