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02.05.17 13:01 Футбольный "Енисей" обыграл "Факел" из Воронежа





Фото Красноярский "Енисей" в гостях обыграл воронежский "Факел" и, впервые в своей истории, поднялся на третью строчку турнирной таблицы национальной лиги. Противники встретились на поле Центрального стадиона профсоюзов. Однако "Факел" даже в родной обстановке не смог дать мощный отпор "Енисею" и в результате матч завершился со счетом 3:0, в пользу гостей. Из них два мяча "Факел" буквально самостоятельно доставили в свои ворота. Сейчас красноярский "Енисей" встретится с командой "Сокол" на домашнем поле - матч назначен на 6 мая.











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