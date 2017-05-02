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02.05.17 13:04 В красноярском театре Пушкина состоялась премьера спектакля "Конь с розовой гривой"





Фото Зрители затаив дыхание наблюдают за ходом спектакля. Несмотря на то, что на сцене юные артисты - ребятам от 5 до 19 лет - они уже настоящие профессионалы. Из декораций - только небольшая лестница, импровизированная печь и деревянный стол с лавочкой. Однако этих атрибутов хватило для того, чтобы зал оцепенел от происходящего.



Здесь уместно сочетается и юмор, и лирика. История о дружбе - настоящей и задиристой, родственной любви, о терзаниях совести. Режиссер Полина Астафьева впервые ставит детский спектакль. Готовили его с февраля, причем, долгое время репетировали, как говорится, на ощупь, без декораций. Ребята воображали свое окружение в разных эпизодах и пытались адаптировать под это свою игру.



"Я не задумывала ничего. Я просто взяла дедушкин текст и его реализовала. У меня была задумка передать именно то, что он говорил. И ребята как раз и передали этот спектакль. Именно так, как надо. А помогло то, что я не пыталась менять сценарий. Я его сократила и получилось то видение, о котором рассказывал Виктор Петрович", - сказала режиссер спектакля Полина Астафьева.



По окончании спектакля актерская труппа срывает долгие овации. 9-летние Павел Швецов и Никита Скрипальщиков сыграли главные роли друзей, один из которых постоянно провоцировал другого.



"Мне нравится моя роль, я все время Паше мешаю немного в жизни и хохочу над этим", - рассказал юный актер Никита Скрипальщиков.



"Мне страшно было. Особенно в моем первом диалоге, я боялся забыть очень текст, потому что мы его учили 5 месяцев", - поделился Павел Швецов



И режиссер, и актеры уверены, с таким стартом команду ждет большое будущее.



Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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