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02.05.17 17:23 В Красноярске на улице Караульная случился пожар





Фото На улице Караульная в Красноярске пожарные борются с огнём. В микрорайоне Покровский горит недостроенное трёхэтажное здание. Пламенем объята крыша особняка. Из него эвакуированы 17 человек, пострадавших и погибших нет. На месте работает 9 пожарных машин и 40 человек личного состава. По разным данным, это строение в будущем должно было стать гостиницей или офисом крупной региональной компании.











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