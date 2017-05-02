|
|
|
- Всегда участвую, потому что если не говорить о своих проблемах, нас никто не услышит.
- Как истинные члены профсоюза, болеющие за свое дело, мы не могли пропустить этот праздник. Нас пришло с радиозавода больше ста человек и мы очень рады. Мы хотим, чтобы был мир во всем мире, и чтобы они помогали друг другу и были солидарны.
- У каждого человека должно быть чувство достоинства, патриотизма, мы же граждане, мы должны отстаивать свои права.
- Я думаю, люди адекватные есть у нас в Правительстве, и что, увидев и услышав нас, они прислушаются, может быть.
Длинная колонна дошла до площади Революции, где подвели итоги шествия и обозначили основные задачи резолюции, которую направят депутатам в Москву.
"Основные вопросы нашей резолюции - индексация заработной платы. Мы все знаем, к сожалению, зарплата практически не растет, где-то даже снизилась, покупательная способность невысокая. Поэтому мы требуем, чтобы работодатели всех форм собственности решали вопрос повышения зарплаты", - сказал председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов.
Специально к празднику в городе усилили меры безопасности.
"Улицы были перекрыты тяжелой техникой, чтобы обезопасить тех, кто присутствовал на мероприятии. Само место было обследовано собаками", - доложил заместитель начальника ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Владимир Юрченко.
В целом, заявляют специалисты, мероприятие прошло спокойно и без происшествий.
Екатерина МАЗАЛЬКОВА, Владислав ТАМОШАУСКАС
|
|