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НОВОСТИ | Общество





02.05.17 17:25 Красноярцы вышли на первомайскую демонстрацию



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1 мая по традиции оказалось пасмурным. Но несмотря на погоду сотни горожан - представители профсоюзов различных предприятий Красноярска - пришли на демонстрацию. Все как один утверждают, сделали это исключительно добровольно.

- Всегда участвую, потому что если не говорить о своих проблемах, нас никто не услышит.

- Как истинные члены профсоюза, болеющие за свое дело, мы не могли пропустить этот праздник. Нас пришло с радиозавода больше ста человек и мы очень рады. Мы хотим, чтобы был мир во всем мире, и чтобы они помогали друг другу и были солидарны.

- У каждого человека должно быть чувство достоинства, патриотизма, мы же граждане, мы должны отстаивать свои права.

- Я думаю, люди адекватные есть у нас в Правительстве, и что, увидев и услышав нас, они прислушаются, может быть.

Длинная колонна дошла до площади Революции, где подвели итоги шествия и обозначили основные задачи резолюции, которую направят депутатам в Москву.

"Основные вопросы нашей резолюции - индексация заработной платы. Мы все знаем, к сожалению, зарплата практически не растет, где-то даже снизилась, покупательная способность невысокая. Поэтому мы требуем, чтобы работодатели всех форм собственности решали вопрос повышения зарплаты", - сказал председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов.

Специально к празднику в городе усилили меры безопасности.

"Улицы были перекрыты тяжелой техникой, чтобы обезопасить тех, кто присутствовал на мероприятии. Само место было обследовано собаками", - доложил заместитель начальника ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

В целом, заявляют специалисты, мероприятие прошло спокойно и без происшествий.
Екатерина МАЗАЛЬКОВА, Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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