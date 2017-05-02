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02.05.17 17:27 Красноярскстат: в Красноярском крае сократились вредные выбросы





Фото Вредные выбросы в Красноярском крае сократились - такие данные за прошлый год озвучили в Красноярскстате. Это при том, что в 2016 году Красноярск буквально задыхался от вредных примесей в воздухе. Но статистика - вещь упрямая, и согласно ей, по сравнению с 2015 годом, выбросы сократились на 4,5%. В регионе сейчас более 22 тысяч загрязняющих источников, которые произвели 8,5 миллионов тонн выбросов. В воздух попало лишь чуть более 2 миллионов тонн. Напомним, несмотря на снижение в Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий вводили 24 раза, в сумме он продлился почти 2 месяца.











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