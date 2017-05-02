НОВОСТИ | Общество













02.05.17 17:28 В мэрии утвердили концепцию благоустройства набережной Красноярска





Фото Левый берег станет деревянным. В мэрии утвердили концепцию благоустройства набережной Красноярска. На всем протяжении, а это 7 километров - от 4 моста до "Стрелки" архитекторы планируют разбить городской линейный парк, который будет поделен на несколько функциональных зон. В проекте предусмотрены павильоны под дерево, навесы, игровое оборудование, и два лифта: на Вантовый мост и в районе улицы Перенсона. Планируется, что зона отдыха будет работать круглый год, зимой здесь появятся катки и лыжные трассы. Из замечаний к проекту: стеклянные лифты будут диссонировать с деревянными ларьками, и душевые там ни к чему. К реализации приступят в июне после Дня города.











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