НОВОСТИ | Общество













02.05.17 17:30 В Красноярске началось комплектование детских садов города на новый учебный год





Фото Очередь в детские сады полностью "разморожена". Родители красноярских дошколят уже могут узнать, попал ли их ребенок в детский сад. Счастливчики в онлайн-системе увидят статус "Скомплектован" с указанием конкретного учреждения, в котором предоставлено место. У семьи есть 10 дней, чтобы согласиться или отказаться от этой возможности. В Управлении образования работает горячая линия, на которой можно получить консультацию. Стоит отметить, что комплектование в детские сады продолжается, родителям не стоит волноваться.



"У нас будет комплектование в ручном режиме до первого сентября, где мы уже с учетом человеческого фактора, пожеланий различных и возможностей нашей системы будем комплектовать, и это называется вторым этапом", - сказала руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.











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