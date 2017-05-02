НОВОСТИ | Общество













02.05.17 17:31 В Красноярске открылся сезон фонтанов





Фото Сегодня в Красноярске открылся сезон фонтанов. Это при том, что погода даже не весенняя. Но в этом году "КрасКом" решил не опираться на прогнозы синоптиков, так как дело это оказалось неблагодарным: последние три года фонтаны включали к первомайским праздникам, а в прошлом году 9 мая в Красноярск вернулась зима. Поэтому сейчас фонтаны включают по мере технической готовности. Первым заработал главный цветомузыкальный фонтан на Театральной площади. Каждый день с 6 по 9 мая в 21:00 он будет работать в динамичном режиме, а в 21:50 к нему добавится и лазерное шоу.











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