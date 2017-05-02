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"Сделали реконструкцию блиндажа, чтобы люди увидели, как солдаты воевали, как офицеры жили, управляли своими подразделениями на фронте. Портрет Александра Матросова, который погиб в 1942 году, нарисован за 5 дней до его смерти, мы его здесь выставляем, подлинные вещи Александра Покрышкина, трижды героя, привезли с собой, - рассказывает сотрудник музея истории военного округа в новосибирском Доме офицеров Александр Беседин.
В рамках акции навстречу друг другу движутся два агитпоезда: один из Иркутска, второй из Пензы. Они пройдут через всю страну и встретятся 5 мая в Екатеринбурге.
"Люди встречают с большим душевным подъемом. С оценкой того, что нам можно жить в мире, можно только в единстве, с надеждой на будущее, укрепляя обороноспособность и безопасность государства", - делится инспектор объединенного стратегического командования Центрального военного округа Юрий Ануфриев.
В Красноярске встречать военный состав пришли десятки горожан, среди которых и ветераны.
"Война уходит все дальше, поэтому нам необходимо заниматься с молодежью, потому что они - наше будущее. Для школьников и студентов необходима информация о Великой отечественной войне", - считает ветеран ВОВ, капитан третьего ранга Иван Егоров.
К слову, юные горожане к таким мероприятиям относятся очень серьезно.
"Такие мероприятия очень важны, ведь они помогают людям помнить то, что было. Ты переносишься в те времена, когда происходила война и понимаешь, что ты сам - часть войны. Это необычное чувство", - говорит школьница Алёна Иванова.
"Я узнал много нового, что наш паровоз был на войне, и это удивительно, как он выдержал войну, был под свинцовым дождем и как он вообще выжил после этого", - удивляется школьник Никита Назаренко.
Также на платформе расположился пункт отбора на военную службу по контракту.
Екатерина МАЗАЛЬКОВА, Мария СЕМЕНОВА
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