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02.05.17 17:33 В Красноярск прибыл агитпоезд с раритетной военной техникой





Фото Военные песни звучат на перроне красноярского железнодорожного вокзала. В город прибыл необычный поезд. В составе воинского эшелона из 12 вагонов - раритетная военная техника: танки, пулеметные установки, пушки. Также представлен вагон-музей с подлинными экспонатами времен Великой отечественной.



"Сделали реконструкцию блиндажа, чтобы люди увидели, как солдаты воевали, как офицеры жили, управляли своими подразделениями на фронте. Портрет Александра Матросова, который погиб в 1942 году, нарисован за 5 дней до его смерти, мы его здесь выставляем, подлинные вещи Александра Покрышкина, трижды героя, привезли с собой, - рассказывает сотрудник музея истории военного округа в новосибирском Доме офицеров Александр Беседин.



В рамках акции навстречу друг другу движутся два агитпоезда: один из Иркутска, второй из Пензы. Они пройдут через всю страну и встретятся 5 мая в Екатеринбурге.



"Люди встречают с большим душевным подъемом. С оценкой того, что нам можно жить в мире, можно только в единстве, с надеждой на будущее, укрепляя обороноспособность и безопасность государства", - делится инспектор объединенного стратегического командования Центрального военного округа Юрий Ануфриев.



В Красноярске встречать военный состав пришли десятки горожан, среди которых и ветераны.



"Война уходит все дальше, поэтому нам необходимо заниматься с молодежью, потому что они - наше будущее. Для школьников и студентов необходима информация о Великой отечественной войне", - считает ветеран ВОВ, капитан третьего ранга Иван Егоров.



К слову, юные горожане к таким мероприятиям относятся очень серьезно.



"Такие мероприятия очень важны, ведь они помогают людям помнить то, что было. Ты переносишься в те времена, когда происходила война и понимаешь, что ты сам - часть войны. Это необычное чувство", - говорит школьница Алёна Иванова.



"Я узнал много нового, что наш паровоз был на войне, и это удивительно, как он выдержал войну, был под свинцовым дождем и как он вообще выжил после этого", - удивляется школьник Никита Назаренко.



Также на платформе расположился пункт отбора на военную службу по контракту.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА, Мария СЕМЕНОВА











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