НОВОСТИ | Общество













02.05.17 18:15 В Красноярске появится памятник узникам фашистских концлагерей





Фото В Красноярске на проспекте Красноярский рабочий начали монтаж памятника узникам фашистских концлагерей. В 2015 году возле завода "Красмаш" появился комплекс, посвященный боевым и трудовым подвигам жителей Ленинского района, через год - монумент солдату, пропавшему без вести на полях Великой Отечественной войны. Как завершение композиции - скульптура, посвященная всем тем, кто прошел страшные муки в фашистских концлагерях. В утвержденном эскизе памятника просматриваются образы мужчины, женщины и ребенка. СНХ



"В краевой организации узников сегодня насчитывается 356 человек, на территории Ленинского района - 29, к сожалению, торжественное открытие у нас планируется 4 мая, в 10.30 мы приглашаем всех жителей", - сказала пресс-секретарь администрации Ленинского района Стэлла Немировец.











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