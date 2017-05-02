НОВОСТИ | Общество













02.05.17 18:17 Министр МЧС России прибыл в регион, чтобы проконтролировать ситуацию с природными пожарами





Фото Дожди и снегопады, а также усиленный режим работы служб спасения и пожаротушения сделали ситуацию с природными пожарами в крае контролируемой - угрозы населенным пунктам сейчас нет. Тем не менее, режим ЧС продолжает действовать на территории всего Сибирского федерального округа. Возможно, его не снимут до конца майских праздников. По разведению костров и палу травы заведено полтысячи административных дел и одно уголовное. Выписаны штрафы на сумму более 5 миллионов рублей. Проконтролировать ситуацию в регион прибыл министр МЧС России Владимир Пучков.



"Нам нужна активная и энергичная помощь людей и понимание всех рисков, опасностей и угроз - это первое. Второе - умение, в случае возникновения сложной ситуации своевременно и правильно обратиться к нам. Мы первыми приходим на помощь, но мы должны получить необходимую информацию, понять, какие средства направить, какая требуется помощь. И не менее важным является умение оказать помощь себе и окружающим. А тот, кто нарушает, общественность и соседи должны призывать к ответу", - сказал министр МЧС России Владимир Пучков.











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