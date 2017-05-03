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НОВОСТИ | Общество





03.05.17 10:26 Красноярцев ждет теплый май



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Минувший апрель запомнился теплой погодой и бушевавшими близ Красноярска пожарами. Только за четыре дня ликвидировали более двух тысяч возгораний. Но успевали не везде: в деревне Белогорка огонь уничтожил 10 домов - это половина села. Ещё 150 населённых пунктов удалось отстоять. Вертолёты МЧС продолжают осмотр территорий с воздуха. По некоторым оценкам, пик пожаров ещё впереди.

По прогнозу синоптиков, май может стать уже шестым по счёту аномально теплым месяцем. Это внушает опасения спасателям. Осадков во второй половине месяца будет минимум.

"Осадки будут идти только в отдельные дни, и возможно установление длительного периода сухой погоды", - сказала ведущий Специалист гидрометцентра Оксана Сальникова.

Напомним, в Сибирском Федеральном округе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Разведение костров даже в мангалах на собственных садовых участках категорически запрещёно. Впрочем, есть ещё одна веская причина отложить отдых на природе - клещи активизировались.

"Если на позапрошлой неделе число укушенных было около 30-50, то на прошлой достигло 180. И эта ситуация в геометрической прогрессии будет расти", - заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по краю Валерий Терешков.

Сейчас в Красноярске достаточно прохладно, такая погода с мокрым снегом простоит ещё несколько дней, а температура воздуха не поднимется выше 10 градусов. Потеплеет в пятницу, а в субботу столбики термометров покажут лето - 20-25 градусов выше ноля. Что же касается 9 мая, то скорее всего, будет комфортная, тёплая, хоть и пасмурная погода. Осадки ожидаются ночью накануне.
Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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