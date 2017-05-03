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03.05.17 10:28 Красноярскую мэрию обязали разобраться с пустующими местами на платных парковках города





Фото От красноярской мэрии потребовали разобраться с пустующими местами на платных парковках. Прокурор города внес представление в администрацию. Согласно документу, подрядчик вопреки техническому заданию не оборудовал необходимого количества парковочных мест. Мэрия же не обеспечила в должной мере перечисление доходов от платных стоянок - бюджет недополучил денег. При этом парковки местами пустуют или за них просто не платят. Напомним, проект работает больше двух лет.











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