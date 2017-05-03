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НОВОСТИ | Общество





03.05.17 10:32 На водоёмах региона массово погибла рыба



Фото
Мёртвую рыбу сразу на нескольких озёрах края - рядом с поселком Элита и Подсопками - обнаружили местные жители. Вверх брюхом всплыли тысячи рыб, как правило, карась.

Дрейфующие косяки мертвой рыбы можно обнаружить практически по всему периметру озера. И несмотря на то, что пока устойчивой тёплой погоды ещё не было, вода уже приобрела характерный запах падали.

Александр Анатольевич - рыбак с пятнадцатилетним стажем, на озере Подсопки он завсегдатай. Столько мертвой рыбы в воде он видит впервые, но отказаться из-за неприятного пейзажа и запаха, от любимого дела всё равно не смог.

- А как считаете, с чем связано может быть?
- Не знаю, может из-за морозов? Не скажу точно.
- А не боитесь вот рыбу кушать?
- Да вроде нет. Не было такого, чтобы что-то случилось. Нормальная рыба, хороший карась.

Специалисты заявляют, массовая гибель рыбы произошла в результате природного явления - замора. Зима в этом году была морозной и щедрой на осадки, в результате под толщей льда и снега рыбе просто не хватило кислорода.

"Это происходит периодически. Это может быть через 2 года, через 5 или 10. Это всё зависит от кислородного режима озера и, скорее всего, это заморность", - объясняет старший инспектор Красноярского межрайонного отдела государственного контроля по надзору и охране водных биологических ресурсов Владимир Конаков.

Как ни странно, но спасают рыбу от верной гибели рыбаки, которые бурят лунки во льду. Там где зимняя рыбалка не столь популярна и случаются заморы. К слову, сейчас вода в которой гниют килограммы рыбы является опасной для человека, в том случае, если трупный яд попадет в глаза, нос или рот.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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