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03.05.17 10:32 На водоёмах региона массово погибла рыба





Фото Мёртвую рыбу сразу на нескольких озёрах края - рядом с поселком Элита и Подсопками - обнаружили местные жители. Вверх брюхом всплыли тысячи рыб, как правило, карась.



Дрейфующие косяки мертвой рыбы можно обнаружить практически по всему периметру озера. И несмотря на то, что пока устойчивой тёплой погоды ещё не было, вода уже приобрела характерный запах падали.



Александр Анатольевич - рыбак с пятнадцатилетним стажем, на озере Подсопки он завсегдатай. Столько мертвой рыбы в воде он видит впервые, но отказаться из-за неприятного пейзажа и запаха, от любимого дела всё равно не смог.



- А как считаете, с чем связано может быть?

- Не знаю, может из-за морозов? Не скажу точно.

- А не боитесь вот рыбу кушать?

- Да вроде нет. Не было такого, чтобы что-то случилось. Нормальная рыба, хороший карась.



Специалисты заявляют, массовая гибель рыбы произошла в результате природного явления - замора. Зима в этом году была морозной и щедрой на осадки, в результате под толщей льда и снега рыбе просто не хватило кислорода.



"Это происходит периодически. Это может быть через 2 года, через 5 или 10. Это всё зависит от кислородного режима озера и, скорее всего, это заморность", - объясняет старший инспектор Красноярского межрайонного отдела государственного контроля по надзору и охране водных биологических ресурсов Владимир Конаков.



Как ни странно, но спасают рыбу от верной гибели рыбаки, которые бурят лунки во льду. Там где зимняя рыбалка не столь популярна и случаются заморы. К слову, сейчас вода в которой гниют килограммы рыбы является опасной для человека, в том случае, если трупный яд попадет в глаза, нос или рот.



Владислав ТАМОШАУСКАС











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