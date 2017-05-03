НОВОСТИ | Общество













03.05.17 10:40 Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения





Фото О том, что ее накопления уже почти год как находятся в другом фонде, Валентина Жавнер узнала случайно. Привычную бумажку с отчетом от негосударственного пенсионного фонда чуть было не выкинула, но внимание привлекли вычеты из накоплений. Тут и выяснилось: кто-то в Москве без ее согласия и ведома перевел ее деньги.



"Полагаю, что они работают на процентной ставке - сами менеджеры, которые набирают клиентуру себе. Поэтому, видимо, кому-то это было интересно", - считает пострадавшая Валентина Жавнер.



Негосударственные пенсионные фонды вызывают мало доверия у граждан. Поэтому борьба за клиентов идет всеми средствами. Регулярно обходят квартиры. Сотрудники вежливо представляются "службой пенсионного фонда".



Незнакомцы протягивают удостоверение и заявляют, что пришли проверить состояние пенсионных накоплений. Для этого им нужны данные двух документов: паспорта и СНИЛСа. Информацию именно из этих документов необходимо получить, чтобы перевести человека в негосударственное пенсионное учреждение. Правда, об этом в известность не ставят, и те, кто все-таки доверяет эту информацию, вскоре недосчитываются своих пенсионных сбережений.



Если старые схемы работы рассчитаны на пенсионеров, то от новых просто так не отмахнешься. Если вы оставили свои данные в частной кредитной организации или приобрели страховку, вы уже можете потерять свои деньги.



"У того же страхового агента есть информация и он, работая на негосударственный пенсионный фонд, передает личные данные. Такие случаи не единичны, поступают к нам обращения граждан, что человек никаких документов не подавал, ничего не подписывал", - разъясняет начальник отдела Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Елена Юрьева.



Теперь Валентина готовит обращение в прокуратуру. Процесс сбора документов и возвращения средств будет долгим. Но оставлять деньги в непроверенных организациях опасно. Маленькие, финансово необеспеченные пенсионные фонды запросто могут исчезнуть при пером же финансовом кризисе.



Анастасия ЦЫГАНКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













