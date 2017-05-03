ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





03.05.17 10:40 Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения



Фото
О том, что ее накопления уже почти год как находятся в другом фонде, Валентина Жавнер узнала случайно. Привычную бумажку с отчетом от негосударственного пенсионного фонда чуть было не выкинула, но внимание привлекли вычеты из накоплений. Тут и выяснилось: кто-то в Москве без ее согласия и ведома перевел ее деньги.

"Полагаю, что они работают на процентной ставке - сами менеджеры, которые набирают клиентуру себе. Поэтому, видимо, кому-то это было интересно", - считает пострадавшая Валентина Жавнер.

Негосударственные пенсионные фонды вызывают мало доверия у граждан. Поэтому борьба за клиентов идет всеми средствами. Регулярно обходят квартиры. Сотрудники вежливо представляются "службой пенсионного фонда".

Незнакомцы протягивают удостоверение и заявляют, что пришли проверить состояние пенсионных накоплений. Для этого им нужны данные двух документов: паспорта и СНИЛСа. Информацию именно из этих документов необходимо получить, чтобы перевести человека в негосударственное пенсионное учреждение. Правда, об этом в известность не ставят, и те, кто все-таки доверяет эту информацию, вскоре недосчитываются своих пенсионных сбережений.

Если старые схемы работы рассчитаны на пенсионеров, то от новых просто так не отмахнешься. Если вы оставили свои данные в частной кредитной организации или приобрели страховку, вы уже можете потерять свои деньги.

"У того же страхового агента есть информация и он, работая на негосударственный пенсионный фонд, передает личные данные. Такие случаи не единичны, поступают к нам обращения граждан, что человек никаких документов не подавал, ничего не подписывал", - разъясняет начальник отдела Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Елена Юрьева.

Теперь Валентина готовит обращение в прокуратуру. Процесс сбора документов и возвращения средств будет долгим. Но оставлять деньги в непроверенных организациях опасно. Маленькие, финансово необеспеченные пенсионные фонды запросто могут исчезнуть при пером же финансовом кризисе.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.