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Радио моей жизни

03.05.17 11:13 "Радио моей жизни": ветеран краевого радио, заслуженный работник культуры РФ Леонид Фельдман

Радио, которое стало частью его жизни. Мы продолжаем нашу рубрику, посвященную 90-летию радиовещания в Красноярском крае. И на очереди, Леонид Фельдман, радиоведущий, который отдал профессии почти полвека.



"Для жителей Красноярского края - это большой праздник. Многие помнят, как зарождалось радио. Особенно люди старшего поколения, они просыпались с нашими голосами и засыпали с нашими голосами. Мы объездили весь край, нет такой точки на карте, где не побывали бы журналисты краевого радио. Они освещали перекрытие Саяно-Шушенской ГЭС, Красноярской ГЭС, трижды, лично я был на Северном полюсе: освещал выход первой атомной подводной лодки. В этот день я бы не говорил ни о себе, ни о своей работе, а хочу сказать о коллегах. О таких журналистах как: Юрий Греченко, Иван Рыжков, Анатолий Зосимов и многие другие. Это те журналисты, которые не сопричастны, а причастны ко всем событиям, происходившим в жизни нашего края. С праздником!



