НОВОСТИ | Происшествия













03.05.17 11:54 В Минусинском районе минувшей ночью жители ощутили землетрясение





Фото В Минусинском районе минувшей ночью жители ощутили землетрясение. Как сообщает сайт Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, землетрясение имело магнитуду почти в три балла. Жертв и разрушений нет. Подземные толчки в основном почувствовали жители верхних этажей. ХРИП



"Заложило уши, как будто в самолете. Но и внутри такое ощущение - трепет, волнение, какое-то было. Кресло начало меня сбрасывать. Один раз, второй раз пошатнулось. Потом я посмотрела на кошку, у кошки волосы встали дыбом. Я кошки такой не видела. Она сидела с дикими глазами", - вспоминает жительница Минусинска Елена Вдовина.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













