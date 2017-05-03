В Минусинском районе минувшей ночью жители ощутили землетрясение. Как сообщает сайт Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, землетрясение имело магнитуду почти в три балла. Жертв и разрушений нет. Подземные толчки в основном почувствовали жители верхних этажей. ХРИП
"Заложило уши, как будто в самолете. Но и внутри такое ощущение - трепет, волнение, какое-то было. Кресло начало меня сбрасывать. Один раз, второй раз пошатнулось. Потом я посмотрела на кошку, у кошки волосы встали дыбом. Я кошки такой не видела. Она сидела с дикими глазами", - вспоминает жительница Минусинска Елена Вдовина.