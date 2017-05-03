НОВОСТИ | Общество













03.05.17 11:57 В Енисейском районе спасателям пришлось застрелить медведя





Фото На севере края спасатели застрелили слишком рано проснувшегося медведя, который вышел к людям. Инцидент произошёл в Енисейском районе. В поисках пищи агрессивный хищник вышел к посёлку. По словам спасателей, после спячки оголодавшие животные особо опасны для людей, поэтому были предприняты срочные меры к его ликвидации.











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