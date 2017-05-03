НОВОСТИ | Общество













03.05.17 11:58 Запрет на использование старых автобусов не введут





Фото Детей вновь разрешат перевозить старыми автобусами. Напомним, с 1 июля должен был вступить в силу запрет на использование транспортных средств старше 10 лет для перевозки детей. Однако возрастной ценз для автобусов придется снять - по расчётам Минтранса, в России 870 тысяч автобусов, из них более половины слишком старые. В случае сохранения требований более 50 тысяч детей не смогут попасть в школу.











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