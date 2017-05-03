НОВОСТИ | Общество













03.05.17 12:28 Красноярск проснулся под майским снегом





Фото Красноярск сегодня город контрастов. Первый открытый в этом году фонтан засыпан снегом. Осадки начали выпадать вчера около 23:00, и сегодня утром горожане с удивлением обнаружили заметённые снегом дороги и машины. На борьбу со стихией вышли коммунальщики. В департаменте городского хозяйства заверили, что чистить снег вышли 100 единиц техники.



Ранним утром из-за снежной каши и слякоти в разных частях города движение транспорта было затруднено. К примеру, на улицах Авиаторов, 9 мая, Чернышевского. В связи с этим, госавтоинспекторы просят автолюбителей отказаться от личного транспорта, чтобы не рисковать на дороге. Особенно обращение касается тех водителей, кто уже успел поменять зимнюю резину на летнюю. Впрочем, добраться до работы было непросто и пешеходам. Автобусов из-за заторов на дорогах ждать пришлось дольше обычного, а в социальных сетях красноярцы жаловались на такси - машин не хватало, а тем счастливцам, кто все-таки дождался машины, счет за поездку выставляли ощутимо выше обычного.



Под натиском снегопада не выдержали электросети - аварийные отключения произошли сразу в нескольких районах Красноярска. Без электроэнергии находятся жители улиц 9 мая, Шумяцкого, Лесной, Мичурина, переулка Светлогорский, деревни Песчанка. Без горячей и холодной воды остались жители микрорайона "Солнечный" из-за повреждения насосной станции.



В департаменте городского хозяйства также отметили, что поступила информация о 14 случаях провисания электрических проводов, 11 упавших деревьев, не выдержал и один электрический столб.



Майские снегопады уже становятся для Красноярска традицией. Напомню, в прошлом году в ночь на 9 мая выпало почти 26 мм осадков, по данным синоптиков, такое их количество в день победы наблюдали впервые аж с 1914 года.



Анастасия ЦЫГАНКОВА











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