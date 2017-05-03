НОВОСТИ | Общество













03.05.17 17:24 В Енисейском районе массовые вспышки сибирского шелкопряда





Фото В Енисейском районе Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации. В лесах массовая вспышка сибирского шелкопряда. Сейчас идет подготовка к ликвидации насекомых. На площади более 260 тысяч гектар пораженные вредителем участки будут обработаны с помощью авиации специальными препаратами. Правда начнутся работы только после подъема шелкопряда в крону деревьев. Второй этап борьбы с вредителем запланирован на конец лета.











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