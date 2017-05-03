НОВОСТИ | Общество













03.05.17 17:27 В Красноярске обнаружен подпольный цех по разливу поддельного алкоголя





Фото В Красноярске экономическая полиция "накрыла" подпольный цех по разливу поддельной водки. Сначала стражи порядка задержали грузовик, в нем темные дельцы перевозили почти 2 тысячи бутылок суррогатной водки. Следы от партии контрафакта привели в гаражи в Ленинском районе. Там оперативники обнаружили 400 литров этилового спирта, оборудование для разбавления его водой, пустые бутылки и поддельные акцизные марки. Теперь организатором преступного бизнеса грозит до 6 лет тюрьмы.



"Это жители Красноярска, двое из них 1981, один 1972 годов рождения. Ранее не судимы, между собой знакомы. В начале года решили организовать такой вот "бизнес", - сообщила сотрудник пресс-службы полиции Красноярска Екатерина Росицкая.











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