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НОВОСТИ | Общество





03.05.17 17:31 По красноярским улицам проехал "Трамвай Победы"



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Розе Михайловне и восьми лет не исполнилось, как началась битва за Москву. Зимой 1941 года армия Гитлера пыталась захватить нашу столицу. Маленькая жительница выросла под звуки вражеских авианалётов.

"Я всё помню. Было страшно, и неопределенно. Мы смотрели на взрослых, как они себя ведут. Во время войны нас никогда не бросали", - вспоминает ребенок войны Роза Шутова.

Сегодня члены совета ветеранов Кировского района прокатились на "Трамвае Победы". Он курсирует от Предсмотной до КрасТЭЦ и обратно. Во время движения пассажирам рассказывают об истории этой части краевого центра.

Правобережье Красноярска тесно связано с ВОВ. На Красмаше для фронта собирали миномёты и бобмы, Сибтяжмаш готовил танки. В районе Затона был запасной аэродром. Он принимал военные самолёты с Аляски в Сибирь, перевозившие техническую и военную помощь от американцев".

Организаторы, кроме военного антуража, подготовили факты, не связанные с боями. Мало кто из красноярцев знает, проспект имени газеты Красноярский рабочий пролегал по трагичному месту. Там где сейчас грохочут трамваи, раньше гремели кандалы ссыльных каторжан.

"Московский тракт или кандальный путь, или Владимирка, или Сибирский тракт - в разных местах он назывался по-разному", - рассказывает руководитель школьного музея "Моя малая Родина" Ольга Подгорская.

Экскурсионный маршрут продолжит свою работу до 5 мая.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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