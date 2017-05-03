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03.05.17 17:32 Краевое отделение Пенсионного фонда России опубликовало праздничный график выплаты пенсий





Фото Краевое отделение Пенсионного фонда России опубликовало график выплаты пенсий в связи с праздничными днями. На данный момент в регионе проживают более 850 тысяч пенсионеров. Из них 57,5% выплаты получают в кредитных организациях, остальные на почте. Так вот через банки поступления будут по графику: 15 мая - первый поток и второй - 22 мая. В сельских отделениях почты, где понедельник - выходной, 4 мая будут выдавать пенсии за 4 и 5, 5 мая за 5 и 6 мая и так далее. На крупных районных и городских почтах 6 мая выплаты за 6 и 7, 8 мая за 8 и 9. А с 10 мая будет восстановлен привычный график.











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