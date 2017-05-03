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НОВОСТИ | Общество





03.05.17 18:01 В Красноярске за ночь выпала почти половина от месячной нормы осадков



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Галина Николаевна несколько часов чистила собственный двор. 80-летняя женщина взяла ситуацию в свои руки, не дожидаясь помощи от коммунальщиков.

- Встала в 8:00 и на улицу.

Работа дворника сегодня особенно тяжела в буквальном смысле, потому что снег мокрый и поднимать его лопатами чрезвычайно трудно.

Стихия бушевала в Красноярске всю ночь. К утру намело вовсе не майские сугробы - двадцать сантиметров. Александр решил откопать свою машину ближе к полудню. Ехать раньше не рискнул - уже поменял резину на летнюю. И утренний снег встретил со сложными чувствами.

"Тревожно. Не уверен за других водителей", - переживает автовладелец Александр.

На трассе произошло несколько серьезных аварий. А вот в Красноярске во время пурги, как отмечают дорожные полицейские, крупных ДТП, наоборот, стало меньше.

"На 7:00 нами было зарегистрировано всего одно ДТП с пострадавшими", - отрапортовал начальник ГАИ Красноярска Алексей Коваленко.

За одну ночь выпала почти половина от месячной нормы осадков. Деревья ломались под весом снега. Майский снегопад - морозное дежавю для красноярцев: 9 мая прошлого года город так же укутался в белое. Тогда осадков выпало еще больше - на треть.

"Мы все-таки живем на территории с резко континентальным климатом. И для первой половины мая, будем считать, эта ситуация в общем-то нормальная. Но вот в прошлом году на 9 мая у нас выпало 28 миллиметров осадков, то есть, больше", - сообщила представитель Среднесибирского УГМС в Красноярске Оксана Сальникова.

Пока в Красноярске и окрестностях точечно отключалось электричество, кто-то сегодня толкал автобус, пассажиром которого был. Кто-то успел прокатиться на лыжах по центру города. А вот фонтаны продолжили свою работу как ни в чем не бывало.

- С другой стороны очень большая красота - подарок на день рождения.

- Вчера в Барнауле был. И там похуже погода. Так что в Красноярске еще неплохо.
Зимняя сказка в мае продержится недолго. По прогнозам синоптиков, уже в ближайшее время начнет неуклонно теплеть. И снег растает безвозвратно. То есть, его можно назвать по-настоящему последним и даже прощальным.

Владимир БОГОМОЛОВ




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