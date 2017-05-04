НОВОСТИ | Общество













04.05.17 10:04 В центре двора в переулке Якорный в Красноярске стоит частный гараж





Фото "Ну сами видите как это? Когда идешь и боишься, как бы не упасть в эту яму. Один раз зимой около ворот очнулся. А сейчас вообще каток. Машина неделю назад заехала в самые ворота. По-моему, даже царапины остались", - жалуется житель дома №17 в переулке Якорный.



Мириться с гаражом во дворе жителям дома №17 в переулке Якорный приходится вот уже пять лет. Компания "СибЛидер" не смогла договориться с хозяином постройки и рабочие просто залили въезд гаража асфальтом. В результате два автомобиля пенсионера пришли в негодность. Через суд он заставил строителей обеспечить доступ к гаражу и рабочие вырыли во дворе котлован, который доставляет массу неудобств как пешеходам, так и водителям.



"Стараюсь летом здесь не ездить. Потому что после того, как дождь пройдёт, здесь канава вырывается. Получается лежачий полицейский, только наоборот. У меня постоянно бампер весь обшарканный. Только на джипах нормально ездить", - рассказывает житель дома №17 в переулке Якорный.



Жители высотки подавали иск к администрации города с требованием снести гараж, но им отказали, ведь он был построен законно.



По словам местных жителей, здесь раньше также был гараж, который предлагали взамен пенсионеру. Но после того, как он отказался, здесь оборудовали междворовой проход.



Алексею Петровичу компания-застройщик даже предлагала выкуп за гараж 5 миллионов 600 тысяч рублей, но он отказался.



"Ну обида конечно, это факт! Понимаете, взяли и засыпали гараж. Пять шестьсот - я не согласен. Мало. Мне сейчас нужны деньги - здоровье поправить", - говорит хозяин гаража Алексей Иванов.



Сейчас жители высотки пытаются через суд обязать застройщика привести двор в первоначальный вид и вновь засыпать гараж. И если фемида удовлетворит это требование, то значит история судебных споров пойдёт по-новому кругу.



Владислав ТАМОШАУСКАС











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













