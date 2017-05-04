СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество



В поисках чистого неба

04.05.17 10:10 "В поисках чистого неба": новая технология сжигания угля (серия 7)



Фото
"Технология термококса, о которой я говорю, в том что заходит в котел воздух и уголь, они делятся на два компонента. Летучие вещества с влагой превращаются в горючие вещества, остаток остается вместе с золой в виде термококса", - говорит автор технологии частичной газификации угля, доктор технических наук Сергей Исламов.

Автор технологии частичной газификации угля - Сергей Исламов. Он предлагает использовать новый метод на небольших котельных. Принципиальный момент в том, что новое оборудование не требуется. Достаточно модернизировать уже действующие котлы.

"На выходе вместо золы выходит продукт без золошлаковых отходов. Внутри котла горит газовое топливо. Соответственно, выход на трубе, как от газового топлива", - поясняет автор технологии частичной газификации угля , доктор технических наук Сергей Исламов.

На Березовском разрезе в качестве пилотного проекта новый принцип сжигания угля реализуется в течение нескольких лет. Остаток - термококс - бездымное топливо экологически чистое. По идее, оно может быть использовано в промышленности и в быту.

"Задача, которая стоит в первую очередь - это продвигать продукцию и определить рынки. Мы понимаем, что рынок в различных видах коксобрекета сегодня определяется примерно в 100 тысяч тонн в год. Поэтому СУЭК рассматривает эту возможность", - объясняет генеральный директор "СУЭК-Красноярск" Андрей Федоров.

Именно рынок сбыта термококса - один из сдерживающих факторов в применении новой технологии. Экономический расчет прост: переоборудование небольших котельных в любом случае потребует финансовых вложений. Стабильный объем продаж полученного термококса пока рассчитать невозможно, но и создавать полигоны его хранения также недальновидно.

Елена АЛИШЕВЕЦ




ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

"В поисках чистого неба": незамерзающий Енисей (серия 1)

"В поисках чистого неба": промышленные выбросы (серия 2)

"В поисках чистого неба": выхлопные газы (серия 3)

"В поисках чистого неба": озеленение (серия 4)

"В поисках чистого неба": может ли уголь быть экологически чистым? (серия 5)

"В поисках чистого неба": субботник (серия 6)
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.