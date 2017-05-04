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В поисках чистого неба

04.05.17 10:10 "В поисках чистого неба": новая технология сжигания угля (серия 7)

"Технология термококса, о которой я говорю, в том что заходит в котел воздух и уголь, они делятся на два компонента. Летучие вещества с влагой превращаются в горючие вещества, остаток остается вместе с золой в виде термококса", - говорит автор технологии частичной газификации угля, доктор технических наук Сергей Исламов.



Автор технологии частичной газификации угля - Сергей Исламов. Он предлагает использовать новый метод на небольших котельных. Принципиальный момент в том, что новое оборудование не требуется. Достаточно модернизировать уже действующие котлы.



"На выходе вместо золы выходит продукт без золошлаковых отходов. Внутри котла горит газовое топливо. Соответственно, выход на трубе, как от газового топлива", - поясняет автор технологии частичной газификации угля , доктор технических наук Сергей Исламов.



На Березовском разрезе в качестве пилотного проекта новый принцип сжигания угля реализуется в течение нескольких лет. Остаток - термококс - бездымное топливо экологически чистое. По идее, оно может быть использовано в промышленности и в быту.



"Задача, которая стоит в первую очередь - это продвигать продукцию и определить рынки. Мы понимаем, что рынок в различных видах коксобрекета сегодня определяется примерно в 100 тысяч тонн в год. Поэтому СУЭК рассматривает эту возможность", - объясняет генеральный директор "СУЭК-Красноярск" Андрей Федоров.



Именно рынок сбыта термококса - один из сдерживающих факторов в применении новой технологии. Экономический расчет прост: переоборудование небольших котельных в любом случае потребует финансовых вложений. Стабильный объем продаж полученного термококса пока рассчитать невозможно, но и создавать полигоны его хранения также недальновидно.



Елена АЛИШЕВЕЦ



