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НОВОСТИ | Общество





04.05.17 10:16 Для красноярских школьников провели уникальную экскурсию по музею связи



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В стенах музея школьники смогли не только узнать всю историю радиовещания, но и увидеть её своими глазами. Например, хранительница экспозиции Ольга Дорофеева продемонстрировала ребятам граммофон - с его помощью в Красноярске транслировали первую радиопередачу. Или микрофоны, с которыми 90 лет назад работали дикторы. К слову, в этом году готовятся встретить свой юбилей и телевизионщики, со дня выхода первой программы в крае миновало 60 лет.

Экран первого советского телевизора настолько мал, что зрителю приходилось смотреть передачи через специальную линзу, которую наполняли дистиллированной водой.

Одними из первых ребята смогли увидеть документальный фильм об истории радио производства нашей телерадиокомпании - "Говорит Красноярский край".

Словно с экрана к ребятам спустились главные герои фильма - ведущие "Радио России" и "Маяка" - Людмила Базарова и Виталий Крапивницкий. Они ответили на все вопросы школьников и проверили знания ребят, полученные в ходе экскурсии.

Ребятам всего по 12 лет, но многие уже являются ведущими своих программ на школьном радио.

"Было очень интересно узнать об истории. Было очень интересно увидеть людей, которые стоят за этой историей. Я хочу быть журналистом, пока не определилась - это будет радио или теле, но это точно будет журналистика", - говорит ученица школы №1 "Универс Мария Сенченко.

В конце встречи самых эрудированных ребят радиоведущие наградили памятными призами.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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