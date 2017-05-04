Сегодня Степан Васильевич, ветеран войны, принимает поздравления от Енисейского речного пароходства. Его вспоминают как одного из лучших капитанов. В совете ветеранов подсчитали, в живых осталось всего семь речников-участников сражений Великой отечественной.
"42 года отданы пароходству, отданы службе на очень небольшой, но сложной реке. Чулым река мелководная. Знать все плёсы, перекаты, это, конечно, большая заслуга", - говорит председатель Совета ветеранов Енисейского речного пароходства Борис Гончаров.
Степан Васильевич служил на Тихоокеанском флоте с 1944 года. В батальоне морской пехоты был командиром орудия. Как и все, терял товарищей, вспоминает атаку на японскую военно-морскую базу.
"Команда была дана открыть огонь по береговой линии. Мы стреляли и у меня заряжающий погиб. Земля ему пухом, царство небесное", - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Степан Жмулев.
Многих, кто был на фронте, уже нет в живых. Но память о них останется. 9 мая в Красноярске состоится всероссийская акция "Бессмертный полк", участвовать в которой может каждый. Студотряды уже готовят штендеры, пожилым людям будут раздавать их бесплатно.
Движение колонны начнётся в 13:00 от улицы Дзержинского. Далее шествие двинется по проспекту мира вплоть до площади перед БКЗ. Всего на это уйдет не более двух часов.
Впрочем, праздничные мероприятия начнутся раньше.
Традиционный митинг, возложение цветов и на мемориале Победы рядом с вечным огнём начнётся в 10:00. А уже в 11:30 в центре города, на площади революции пройдёт торжественное шествие воинских частей, подразделений силовых структур, показ раритетной техники ну и, конечно, пролёт вертолётов и истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Подготовка ко дню Победы продолжается, до празднования меньше недели.