НОВОСТИ | Общество













04.05.17 10:23 В преддверии 9 мая в посёлке Емельяново поздравляли ветерана





Фото Сегодня Степан Васильевич, ветеран войны, принимает поздравления от Енисейского речного пароходства. Его вспоминают как одного из лучших капитанов. В совете ветеранов подсчитали, в живых осталось всего семь речников-участников сражений Великой отечественной.



"42 года отданы пароходству, отданы службе на очень небольшой, но сложной реке. Чулым река мелководная. Знать все плёсы, перекаты, это, конечно, большая заслуга", - говорит председатель Совета ветеранов Енисейского речного пароходства Борис Гончаров.



Степан Васильевич служил на Тихоокеанском флоте с 1944 года. В батальоне морской пехоты был командиром орудия. Как и все, терял товарищей, вспоминает атаку на японскую военно-морскую базу.



"Команда была дана открыть огонь по береговой линии. Мы стреляли и у меня заряжающий погиб. Земля ему пухом, царство небесное", - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Степан Жмулев.



Многих, кто был на фронте, уже нет в живых. Но память о них останется. 9 мая в Красноярске состоится всероссийская акция "Бессмертный полк", участвовать в которой может каждый. Студотряды уже готовят штендеры, пожилым людям будут раздавать их бесплатно.



Движение колонны начнётся в 13:00 от улицы Дзержинского. Далее шествие двинется по проспекту мира вплоть до площади перед БКЗ. Всего на это уйдет не более двух часов.



Впрочем, праздничные мероприятия начнутся раньше.

Традиционный митинг, возложение цветов и на мемориале Победы рядом с вечным огнём начнётся в 10:00. А уже в 11:30 в центре города, на площади революции пройдёт торжественное шествие воинских частей, подразделений силовых структур, показ раритетной техники ну и, конечно, пролёт вертолётов и истребителей-перехватчиков МиГ-31.



Подготовка ко дню Победы продолжается, до празднования меньше недели.



Владимир ЖАРИНОВ











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