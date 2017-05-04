Снегопад закончился, но появились сосульки. Майская непогода продолжает доставлять хлопоты красноярцам. На крышах зданий краевого центра выросли острые ледяные изваяния. Замечают их как на центральных улицах, так и в спальных районах. Особенно опасно это для тех жителей, на чьих домах отсутствуют подъездные козырки. Из-за перепадов температур сосульки подтаивают и с грохотом разбиваются о землю. Напомним, чистить крыши обязаны сотрудники управляющей компании, также заявки можно оставлять по телефону 005.