НОВОСТИ | Общество













04.05.17 11:45 В Красноярске появились опасные сосульки





Фото Снегопад закончился, но появились сосульки. Майская непогода продолжает доставлять хлопоты красноярцам. На крышах зданий краевого центра выросли острые ледяные изваяния. Замечают их как на центральных улицах, так и в спальных районах. Особенно опасно это для тех жителей, на чьих домах отсутствуют подъездные козырки. Из-за перепадов температур сосульки подтаивают и с грохотом разбиваются о землю. Напомним, чистить крыши обязаны сотрудники управляющей компании, также заявки можно оставлять по телефону 005.











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