НОВОСТИ | Общество













04.05.17 11:46 В Красноярске разыскивают грабителя





Фото В Красноярске полицейские разыскивают грабителя с предметом, похожим на гранату. Молодой человек ворвался в один из банков в Ленинском районе и потребовал у кассира деньги. Но девушка от вида гранаты не дрогнула и нажала тревожную кнопку, заметив это злоумышленник испугался и сбежал. Сейчас правоохранители разыскивают налетчика и обращаются за помощью к жителям города, всех кто узнал этого молодого человека просят звонить по телефону 112.











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