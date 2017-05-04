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04.05.17 11:46 Полицейские запретят выезд из Красноярска водителям, нарушающим правила перевозки детей





Фото Водителям, которые перевозят детей без спецкресел запретят выезжать из Красноярска. Перед майскими праздниками дорожные полицейские планируют провести тотальную проверку всех машин, которые выезжают из краевого центра. Водителям, которые перевозят детей с нарушением правил безопасности, правоохранители будут выписывать административные штрафы и рекомендовать устранить нарушение на территории города. Если автовладелец не выполнит требования и попытается уехать другим путем, его доставят в суд и привлекут к ответственности за неповиновение распоряжению сотрудника полиции - за что нарушителю грозит арест до 15 суток.











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