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НОВОСТИ | Общество





04.05.17 11:46 Полицейские запретят выезд из Красноярска водителям, нарушающим правила перевозки детей



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Водителям, которые перевозят детей без спецкресел запретят выезжать из Красноярска. Перед майскими праздниками дорожные полицейские планируют провести тотальную проверку всех машин, которые выезжают из краевого центра. Водителям, которые перевозят детей с нарушением правил безопасности, правоохранители будут выписывать административные штрафы и рекомендовать устранить нарушение на территории города. Если автовладелец не выполнит требования и попытается уехать другим путем, его доставят в суд и привлекут к ответственности за неповиновение распоряжению сотрудника полиции - за что нарушителю грозит арест до 15 суток.
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