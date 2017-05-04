Водителям, которые перевозят детей без спецкресел запретят выезжать из Красноярска. Перед майскими праздниками дорожные полицейские планируют провести тотальную проверку всех машин, которые выезжают из краевого центра. Водителям, которые перевозят детей с нарушением правил безопасности, правоохранители будут выписывать административные штрафы и рекомендовать устранить нарушение на территории города. Если автовладелец не выполнит требования и попытается уехать другим путем, его доставят в суд и привлекут к ответственности за неповиновение распоряжению сотрудника полиции - за что нарушителю грозит арест до 15 суток.