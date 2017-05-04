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НОВОСТИ | Общество





04.05.17 17:25 В Красноярске перевернулся автокран



Фото
В Красноярске упал автокран. Спецмашина проводила монтажные работы на Северном шоссе и перевернулась при установке рекламной конструкции. Кран рухнул на проезжую часть - чудом в этот момент поблизости не оказалось других участников движения. Одна полоса на Северном шоссе оказалась парализована. По сообщениям очевидцев, сейчас движение на этом участке сильно затруднено, на месте работают сотрудники ДПС.




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