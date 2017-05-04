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04.05.17 17:25 В Красноярске состоялись тренировочные полеты авиации





Фото Сегодня в Красноярске состоялись тренировочные полеты авиации перед празднованием 72-ой годовщины Великой Победы. Напомним, тренировка должна была состояться ещё накануне, но полеты отменили из-за обильного снегопада. Сегодня в небе над площадью Революции сначала появились два боевых вертолета МИ-8, а позже за ними проследовали два истребителя-перехватчика МиГ-31.











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