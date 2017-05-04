НОВОСТИ | Общество













04.05.17 17:30 Полицейские рассказали о мерах предосторожности на 9 мая





Фото В целях безопасности в Красноярске будет перекрыто дорог больше, чем в прошлые годы. Сегодня представители мэрии и полиции рассказали о мерах предосторожности на 9 мая. Например, в центре города сквозные проезды от проспекта Мира к Карла Маркса будут заблокированы на протяжении всего дня, а не только на время прохождения колонны. После теракта в Санкт-Петербурге значительно усилены меры и при досмотре зрителей. Полиции будет работать больше, но приходить на шествие советуют все равно чуть раньше- досматривать будут всех.



"Естественно, мы максимально увеличим количество пунктов досмотров, чтобы никакой очереди не образовалось. Как может быть в привычке у многих наших соотечественников: в последний момент, за 5-10 минут приходить не надо- естественно, нужно заранее выйти", - сказал ВРИО начальника участковых уполномоченных полиции МУ МВД "Красноярское Иван Мыглан.











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