НОВОСТИ | Общество













04.05.17 17:38 Маленькие красноярцы исполнили песни для ветеранов





Фото 50 маленьких красноярцев идут из садика в пансионат. У них важная миссия.



"Мы идем поздравлять дедушек и бабушек с днем Победы", - поясняет воспитанник детского сада №305 Вася Буслаев.



До концерта 30 минут. Девчонки и мальчишки поправляют свои наряды, с обязательной георгиевской ленточкой на груди, а в это время в актовый зал приходят ветераны.



Стихи, песни приготовили дети для стариков. Но самые громкие аплодисменты вызвал танец мальчишек под известную композицию Вячеслава Добрынина.

В конце - песенная композиция военных лет. Что такое 9 мая - дети, в свои 6 лет, хорошо понимают.



"В этот день в 1945 году наши солдаты победили фашистов", - говорит детского сада №305 Егор Шошин.



"Это праздник, когда все бабушки и дедушки идут на общее собрание, и дети им будут дарить радость и кусочек своего любимого сердца", - считает воспитанница детского сада №305 Рита Агаева.



"Я до слез тронута. Вот до слез, просто. Как можно детей так подготовить", - радуется пенсионерка Зинаида Кузьмина.



"Без слез нельзя смотреть на детей, и как они подготовлены, спасибо! Я плакать хочу", - делится пенсионерка Раиса Круглова.



Самому молодому зрителю концерта - 60 лет, самому старшему - за 90. Для ветеранов встреча с детьми - это как встреча с детством, и хорошо говорят они, что современное детство совсем не такое, каким было их - в военные и послевоенные годы.



Елена АЛИШЕВЕЦ













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