НОВОСТИ | Общество













04.05.17 17:39 Призывникам со средним профессиональным образованием предложат службу по контракту





Фото Призывники со средним специальным образованием смогут выбирать между годом срочной службы или двумя годами по контракту. Об этом рассказали в военном комиссариате по Советскому и Центральному районам Красноярска. Раньше такое право выбора было только у призывников с высшим образованием. И вот сейчас в вооруженных силах России появилась потребность в профессиональных поварах, водителях, автослесарях, медицинском персонале и так далее. Солдатам обещают ежемесячную зарплату от 17 до 70 тысяч рублей.



"Буквально за один день уже порядка 60 человек изъявили желание и выбрали службу по контракту", - доложил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Александр Орешин.











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