Компания "Роснефть" сообщила о результатах работы в первом квартале 2017 года. Согласно документам, за 3 месяца добыто больше 70 миллионов тонн углевородоров. Это больше, чем ожидали эксперты отрасли. В Красноярском крае нефтяники продолжают активное освоение новых перспективных месторождений. В их числе и те, которые входят в Ванкорский кластер. Продолжается разработка Юрубчено-Тахомского месторождения - его готовят к запуску в промышленную эксплуатацию. "Роснефть" приступила, среди прочего, и к сейсморазведке в новом для себя регионе, на полуострове Таймыр.