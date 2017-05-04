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04.05.17 17:40 "Роснефть" отчиталась по итогам квартальной работы





Фото Компания "Роснефть" сообщила о результатах работы в первом квартале 2017 года. Согласно документам, за 3 месяца добыто больше 70 миллионов тонн углевородоров. Это больше, чем ожидали эксперты отрасли. В Красноярском крае нефтяники продолжают активное освоение новых перспективных месторождений. В их числе и те, которые входят в Ванкорский кластер. Продолжается разработка Юрубчено-Тахомского месторождения - его готовят к запуску в промышленную эксплуатацию. "Роснефть" приступила, среди прочего, и к сейсморазведке в новом для себя регионе, на полуострове Таймыр.











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