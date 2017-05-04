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НОВОСТИ | Общество





04.05.17 17:42 В преддверии праздника победы в Красноярске открыли два памятника



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Все ветераны - узники фашистских концлагерей - сегодня если не в чёрно-белой одежде, то обязательно с полосатыми шарфами. Эти цвета - символ их страшного детства и юности. Антонина Гурина попала в плен к фашистам в два с половиной года. С мамой и дедушкой. И пробыла там до пяти лет.

"Чёрное с белым - это наше чёрно-белое детство. Когда мы были в концлагерях, на нас надевали рубахи чёрно-белые, чтобы мы были издалека видны и заметны", - вспоминает руководитель общественной организации "Бывшие малолетние узники фашизма Антонина Гурина.

Аллея возле завода Красмаш на Красноярском рабочем становится памятным местом. В 2015 году здесь появился комплекс, посвященный боевым подвигам жителей Ленинского района. Через год - монумент солдату, пропавшему без вести на полях Великой отечественной. Сегодня - скульптура узникам фашистских концлагерей.

На одной плите женщина и маленький ребёнок, а позади них - мужчина, и все они втроём за колючей проволокой, вот что представляет из себя памятник узникам фашистских концлагерей. Накануне великого праздника Дня Победы, Красноярск говорит: никто не забыт и ничто не забыто.

Как знак, во время открытия монумента над проспектом проносятся военные самолёты МИГ-31. Это репетиционный пролет перед 9 мая. А ветераны продолжают утирать слёзы.

"Мы-то прошли, а некоторые ребята погибли, обидно", - говорит ветеран Великой отечественной войны Владимир Ходосевич.

С разницей в час, в центре Красноярска, в сквере Победителей, возле Дворца пионеров, открывается еще один памятник - журавли, взмывающие в небо. Теперь они будут напоминать всем красноярцам о воинах-сибиряках, которые не вернулись с кровавых полей.

Мария СЕМЕНОВА




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