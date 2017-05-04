НОВОСТИ | Общество













04.05.17 17:42 В преддверии праздника победы в Красноярске открыли два памятника





Фото Все ветераны - узники фашистских концлагерей - сегодня если не в чёрно-белой одежде, то обязательно с полосатыми шарфами. Эти цвета - символ их страшного детства и юности. Антонина Гурина попала в плен к фашистам в два с половиной года. С мамой и дедушкой. И пробыла там до пяти лет.



"Чёрное с белым - это наше чёрно-белое детство. Когда мы были в концлагерях, на нас надевали рубахи чёрно-белые, чтобы мы были издалека видны и заметны", - вспоминает руководитель общественной организации "Бывшие малолетние узники фашизма Антонина Гурина.



Аллея возле завода Красмаш на Красноярском рабочем становится памятным местом. В 2015 году здесь появился комплекс, посвященный боевым подвигам жителей Ленинского района. Через год - монумент солдату, пропавшему без вести на полях Великой отечественной. Сегодня - скульптура узникам фашистских концлагерей.



На одной плите женщина и маленький ребёнок, а позади них - мужчина, и все они втроём за колючей проволокой, вот что представляет из себя памятник узникам фашистских концлагерей. Накануне великого праздника Дня Победы, Красноярск говорит: никто не забыт и ничто не забыто.



Как знак, во время открытия монумента над проспектом проносятся военные самолёты МИГ-31. Это репетиционный пролет перед 9 мая. А ветераны продолжают утирать слёзы.



"Мы-то прошли, а некоторые ребята погибли, обидно", - говорит ветеран Великой отечественной войны Владимир Ходосевич.



С разницей в час, в центре Красноярска, в сквере Победителей, возле Дворца пионеров, открывается еще один памятник - журавли, взмывающие в небо. Теперь они будут напоминать всем красноярцам о воинах-сибиряках, которые не вернулись с кровавых полей.



Мария СЕМЕНОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













